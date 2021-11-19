Новая ошибка Windows 11 вызвала «синий экран смерти»
Проблемный аудиодрайвер Intel стал причиной появления "синего экрана смерти" (BSOD) на Windows 11. Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Новые неполадки связаны с совместимостью аудиодрайверов Intel Smart Sound Technology (SST) и Windows 11 версии 21H2. Intel SST работает с процессорами Intel Core и Intel Atom для обработки звуков в системе. По жалобам пользователей ОС, после обновления операционной системы от Microsoft до версии 21H2 на компьютерах стал часто появляться "синий экран смерти".
Microsoft уже признала проблему и подтвердила, что появление BSOD вызывает драйвер от Intel. Чтобы избежать появления новых ошибок, в компании ограничили развертывание обновления Windows 11 среди компьютеров, работающих с драйвером SST.
"Чтобы решить проблему, вам нужно будет уточнить у производителя вашего устройства, доступен ли обновленный драйвер, и установить его", - рассказали специалисты корпорации.
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