Google разрешила любому пользователю сети пообщаться с ИИ, у которого «нашли» душу

Американская компания Google анонсировала свободное тестирование приложения AI Test Kitchen, в котором пользователю сети можно будет пообщаться с чат-ботом на основе искусственного интеллекта LaMDA 2. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что достаточно подать заявку на участие в программе. В корпорации отметили, что ИИ обучался на триллионах слов из интернета, благодаря чему может имитировать человеческую речь.

При развитии LaMDA 2 в Google ограничили возможности для пользователей по взаимодействию с ИИ несколькими режимами. Например, пользователь сможет использовать только три - "Представь это", "Расскажи об этом" и "Перечисли это".

В первом нужно назвать реальное или вымышленное место, а голосовая модель опишет его. В режиме рассказа пользователь предлагает LaMDA 2 вести беседу на какую-либо тему. В режиме перечисления пользователь называет тему или задачу, а ИИ разбивает ее на подзадачи.