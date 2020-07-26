Врач предупредил о долгосрочных последствиях от COVID-19

После излечения от коронавирусной инфекции довольно большое количество пациентов рискуют столкнуться с целым набором долгосрочных расстройств и проблем в организме. Об этом рассказал завотделением реабилитации при Сеченовском университете Константин Терновой, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

По словам специалиста, в числе распространенных долгосрочных негативных последствий коронавирусной инфекции значатся разнообразные заболевания сердечно-сосудистой системы, а также психоневрологические расстройства и дисфункции эндокринной системы. "COVID-19 не проходит бесследно, как в случае с обычной пневмонией. Нередко этот недуг сопряжен с заметной интоксикацией организма и повышенной температурой, сбить которую оказывается крайне сложно. Все это очень негативно отражается на здоровье", - подчеркнул специалист.

Как утверждает опытный реабилитолог, при повреждении тканей легких после излечения от вирусного воспаления легких, существует возможность снижения степени рубцевания в них, однако компенсировать объем легких свыше 10% невозможно. Он также предупредил, что соответствующие медицинские меры противодействия рубцеванию поврежденного органа следует принимать как можно более оперативно. "Рубец - это ткань, способная расти на протяжении года. На нее необходимо успеть воздействовать, поскольку через год она станет плотной и белой, после чего избавиться от нее будет невозможно. На обычной коже рубец можно удалить, а в легких - нет", - отметил врач.

Терновой также добавил, что неприятности после COVID-19 могут появиться и в других органах, которые обладают так называемыми рецепторами к COVID-19. Чаще всего повреждаются сердце, поджелудочная железа и другие. В то же время, по общей численности этих самых рецепторов к коронавирусу лидируют вовсе не легкие, хотя именно их воспаление является самым сложным проявлением инфекции.

"Заметно ухудшается состояние при сахарном диабете. Происходит серьезное повреждение поджелудочной железы. Также через микротромбозы происходит повреждение ряда иных органов. А из-за приема кардиотоксичных препаратов и антибиотиков происходит крайне негативное воздействие на важные органы, вроде почек или печени", - добавил специалист.

