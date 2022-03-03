Почему женщины чаще страдают от артрита?

Женщины более предрасположены к остеоартриту генетически, выяснили специалисты Альбертского университета в Канаде. Об этом они сообщили в статье в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У женщин остеоартрит встречается чаще, чем у мужчин. Частично это объясняется различиями в уровнях гормонов. Чтобы разобраться в других причинах, исследователи вырастили ткани менисков из образцов клеток, полученных у мужчин и женщин, а затем понаблюдали за поведением тканей в условиях микрогравитации и механической нагрузки.

Оказалось, микрогравитация активировала в "женских" образцах гены, которые оказались связаны с более выраженным разрушением тканей при нагрузке.

"У женщин некоторые гены, которые больше реагировали на имитацию космической микрогравитации, были также связаны с развитием остеоартрита коленного сустава", - сообщили авторы.

По мнению исследователей, новые данные позволят разработать тесты для оценки рисков развития остеоартрита и вовремя принимать меры, чтобы снизить эти риски. Возможно, удастся разработать препараты, влияющие на генетические механизмы развития остеоартрита. Также, вероятно, в будущем получится найти способы защитить суставы астронавток, проводящих в условиях микрогравитации длительное время.