Врач назвала витамины, которые нельзя совмещать

Витамины и минералы необходимы организму для нормальной работы всех систем, однако некоторых комбинаций пищевых добавок лучше избегать. Об этом в беседе с "Известиями" предупредила старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева во вторник, 7 марта, передает Day.Az.

Одним из таких сочетаний специалист назвала магний и кальций. По ее словам, эти вещества играют важную роль в организме, однако если принимать их в форме добавок, они могут препятствовать усвоению друг друга. В результате организм не получает пользы ни от одного из этих витаминов.

Еще одна неблагоприятная комбинация - медь и цинк.

"Медь отвечает за формирование эритроцитов и здоровье костей, а цинк участвует в поддержании иммунитета, заживлении ран и росте клеток. Однако совместный прием этих веществ может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта и провоцировать опасные побочные эффекты", - подчеркнула Савельева.

Она также предостерегла от одновременного приема кальция и железа. В таком случае железо будет усваиваться на 50% меньше. Это же происходит и при совмещении препаратов железа с продуктами, богатыми кальцием (творогом, молоком). Железо лучше усваивается при совместном приеме с аскорбиновой кислотой, то есть витамином С.

Кроме того, железо лучше не сочетать с зеленым чаем - он содержит дубильные вещества, которые препятствуют усвоению витамина в организме. В результате может возникнуть железодефицитная анемия, которая проявляется усталостью и одышкой, а также побледнением кожного покрова.

В то же время не рекомендуется совмещать прием витаминов С и В12.