Сколько чашек чая в день приносят пользу?

Международный день чая отмечается 21 мая. О том, как и в каком количестве лучше всего пить этот напиток, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что чай может быть полезен только в относительно небольших дозировках - в сутки рекомендуется выпивать не более четырех чашек в день. Пользу в чае приносят минералы, витамины и сильные антиоксиданты танины.

Однако, если переборщить, то это вещество начнет мешать организму усваивать железо. Кроме того, как указал Тяжельников, из-за кофеина чай может усилить возбудимость и привести к бессоннице.