Как сбить высокую температуру при помощи домашних средств

Нормальные значения температуры человеческого тела находятся в пределах 36-37 градусов по Цельсию. Когда организм обнаруживает какую-либо инфекцию, температура повышается, чтобы уменьшить движение микроорганизмов. И сбить высокую температуру не всегда легко.

Если температура подскочила резко, это означает подготовку организма к уничтожению вредных бактерий и вирусов. Сама температура не является заболеванием, напротив, - это часть лечения. При условии, что она не поднимается выше 38,5 °С. Если же температура более высокая, настало время действовать. Необходимо обеспечить своему организму возможность восстановиться.

Домашние средства, чтобы сбить высокую температуру

Если поднимается слишком высокая температура, контролировать ее значительно сложнее.

Еще Гиппократ (знаменитый доктор из Древней Греции), говорил: "Дайте мне лихорадку, и я вылечу любую болезнь". Он имел в виду способность тела уничтожать внутренних врагов при помощи тепла. Таким образом, его медицина опиралось на эту силу самоисцеления.

Бактерии и вирусы могут комфортно жить в нашем организме, поскольку нормальная температура идеально подходит для их роста и размножения.

При повышенной температуре их репродуктивные возможности в значительной степени ограничиваются. И тогда организм может бороться с ними более эффективно.

Таким образом, лихорадка является нашим верным союзником. А мы можем тоже стать активными участниками этой битвы, если будем предпринимать правильные действия (в дополнение к природному "интеллекту" тела).

И домашние средства для регулирования температуры тела в этом смысле будут очень кстати.

Бульон из картофельной кожуры

Картофельный бульон - полезный и питательный. Он отлично подойдет для регулирования температуры тела.

Для того чтобы восполнить запас жидкостей, которые выводятся посредством потоотделения, важно поддерживать тело хорошо увлажненным. Вот почему полезно готовить себе питательные супы и бульоны. Они помогут укрепить иммунную систему организма.

Тогда ваше тело само будет снижать слишком высокую температуру, "не отвлекаясь" на сложный процесс пищеварения. Бульон из картофельной кожуры обеспечит ему все необходимые витамины и минералы для борьбы с инфекциями и восстановления нормальной работы.

Ингредиенты:

Картофель, 3 шт.

Морковь, 1 шт.

4 зубчика чеснока

1 стебель сельдерея

1 луковица

4 стакана воды (1 л)

Петрушка, мелко нарезанная (по желанию)

Соль и перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Сначала вымойте и очистите овощи. Отложите в сторону картофельную кожуру (не выбрасывайте ее).

Нарежьте овощи кружочками.

Поставьте воду на огонь. Положите в нее картофельную кожуру и остальные ингредиенты.

Доведите до кипения и оставьте вариться на 30-45 минут, чтобы овощи стали мягкими.

Затем процедите и дайте остыть.

Добавьте соль и перец по вкусу.

В самом конце можете приправить петрушкой, чтобы сделать бульон более пикантным и повысить его питательную ценность.

Компрессы с картофелем и уксусом

На основе картофеля вы легко можете приготовить себе еще одно старинное средство, чтобы сбить высокую температуру.

Только теперь ее не нужно употреблять внутрь. Достаточно будет и местного применения - в виде компрессов. Вот увидите, температура тела снизится уже через 20 минут непосредственного контакта такого компресса с кожей.

Ингредиенты:

Картофель, 2 шт.

2 стакана уксуса (любого, 500 мл)

Способ приготовления:

Сначала очистите картофель и нарежьте его кружочками.

Замочите их в уксусе. Оставьте на 1 час.

Слейте жидкость и приложите кружочки картофеля ко лбу (предварительно завернув их в платок).

Чай с имбирем

Для того чтобы сбить высокую температуру, отлично подойдут и настои. Они не только восстановят ваше здоровье, но и порадуют приятным ароматом.

Среди полезных свойств имбиря важно отметить его способность повышать защитные силы организма. Пейте имбирный чай, когда заметите, что температура поползла вверх. И повторите прием через 6 часов, если она будет по-прежнему высокой.

Ингредиенты:

1 столовая ложка тертого корня имбиря (15 г)

2 стакана воды (500 мл)

Мед (по вкусу)

Способ приготовления:

Просто поставьте воду на огонь и доведите до кипения.

Добавьте в воду имбирь и варите до тех пор, пока жидкость не испарится на четверть от своего первоначального объема.

Дайте немного настояться и процедите.

В конце можете добавить мед (при желании).

Чай с базиликом

Чай с базиликом - эффективное средство, чтобы регулировать температуру тела.

Постарайтесь собрать у себя в кладовой домашнюю "аптечку" из трав. Всегда полезно иметь под рукой ромашку, календулу, тимьян, корень имбиря и базилик.

Последний обладает антисептическими, противовоспалительными и спазмолитическими свойствами. Это просто фантастическое домашнее средство для борьбы с лихорадкой.

Ингредиенты:

2 столовые ложки сушеных листьев базилика (30 г)

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь. Когда она закипит, добавьте базилик.

Накройте крышкой и дайте настояться в течение нескольких минут. Потом процедите.

Если хотите подсластить, используйте мед. Не добавляйте рафинированный сахар.

Совет 1: отдохните

При повышенной температуре тела важно обеспечить себе покой. Не стоит заниматься никакими делами. Только сон! Лихорадка - это повод и возможность позаботиться о своем здоровье.

Единственное, вам следует измерять температуру тела каждые два часа, чтобы не пропустить, если она вдруг достигнет опасных значений.

Совет 2: примите теплую ванну

Это очень популярный способ сбить высокую температуру. Теплая вода облегчит ваше состояние и уменьшит лихорадку.

Совсем не обязательно при этом мыться. Просто полежите в ванне 5-10 минут, чтобы ощутить свежесть и прохладу.

Если у вас совсем нет желания принимать душ или ванну, можете приложить холодные компрессы к наиболее горячим областям (подмышки, пах). Это тоже поможет сбить высокую температуру тела.

Совет 3: добавьте остроты

Один из самых необычных способов контролировать высокую температуру тела - это добавлять острые приправы (перец чили, к примеру) в супы и настои.

Это поспособствует потоотделению и, как следствие, выведению токсинов из организма. У вас улучшится кровообращение, а температура заметно снизится.

Если вы не фанат острых блюд, используйте пикантные приправы умеренно. Так вы сможете почувствовать необходимый эффект, не создавая себе лишнего дискомфорта. Все эти домашние средства помогут вам быстро сбить высокую температуру.

Если несмотря на эти меры лихорадка будет мучить вас дольше 3 дней или у вас появятся другие симптомы (сыпь, затрудненное дыхание, боль в мышцах и т. д.), не сидите сложа руки. Обратитесь к врачу, сдайте все необходимые анализы и начните соответствующее лечение (уже медикаментозными препаратами).

Будьте здоровы!

Steptohealth

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