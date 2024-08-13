Названа приправа для снижения сахара в крови

Ученые выяснили, что употребление в пищу перемолотых семян пажитника снижает уровень сахара в крови натощак на 25%.

Как сообщает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature EJCR.

В восьминедельном эксперименте принимали участие лица, страдающие сахарным диабетом. Ежедневно они должны были употреблять по десять граммов перемолотых семян пажитника. Пажитник - это травянистая однолетняя пряная культура из семейства Бобовых, используемая в кулинарии в качестве приправы.

Семена пажитника участники добавляли в йогурт или употребляли после вымачивания в горячей воде. Результаты показали, что второй способ применения семян помог добровольцам снизить уровень глюкозы натощак на 25%, уровень триглицеридов - на 30%, а уровень холестерина ЛПНП - на 30,6%. Отмечается, что у испытуемых, которые добавляли пажитник в йогурт, значительных улучшений показателей состояния здоровья не наблюдалось.

Ученые предположили, что такой терапевтический эффект обусловлен содержанием в семенах пажитника большого количества клетчатки - полезных растительных волокон. Они замедляют усвоение углеводов в организме, тем самым помогая избегать сохранять глюкозу в крови на стабильном уровне.

Отметим, что недавно ученые из Политехнического института Гуарда (Португалия) установили, что употребление вишни и других ягод оказывает расслабляющее воздействие на стенки кровеносных сосудов и снижает риск развития заболеваний сердца благодаря антиоксидантным свойствам.

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