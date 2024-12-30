Ученые рассказали, как определить уровень старения организма

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что длительность стояния на одной ноге может показать уровень старения организма. Об этом пишет издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Недавние исследования показывают, что продолжительность времени, в течение которого вы можете стоять на одной ноге,... меняется с возрастом... Группа исследователей предполагает, что сила и равновесие, задействованные в позе, являются одними из первых, которые уходят", - говорится в материале.

Так, ученые считают, что люди в возрасте от 18 до 39 лет могут сохранять равновесие на одной ноге в течение 43 секунд, люди в возрасте от 40 до 49 лет - в течение 40 секунд, от 50 до 59 лет - 37 секунд, от 60 до 69 лет - 30 секунд, от 70 до 79 лет - 18-19 секунд. Люди старше 80 лет могут удерживать равновесие на одной ноге чуть более 5 секунд.

Для проведения теста необходимо поднять одну ногу без какой-либо поддержки, руки положить на бедра, а глаза держать открытыми. Отсчет времени начинается, когда нога отрывается от поверхности, и останавливается, когда нога снова оказывается на земле или руки убраны с бедер.