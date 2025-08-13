Создан новый метод борьбы с самыми сложными тромбами

Прибор решает ключевую проблему современной тромбэктомии - низкую эффективность удаления сгустков с первой попытки. В то время как традиционные методы успешны лишь в 50% случаев, милли-спиннер обеспечивает удаление тромбов в 90% случаев, включая наиболее сложные образования.

Принцип работы устройства основан на комбинации сжатия и сдвигающего воздействия. Милли-спиннер, доставляемый через катетер, вращается с высокой скоростью, создавая локализованное всасывание. Это позволяет уплотнить фибриновые нити тромба до 5% от первоначального объема, не вызывая его фрагментации.

"Существующие технологии просто разрывают тромб, что может привести к образованию новых закупорок. Наш подход иной - мы сжимаем сгусток, сохраняя его целостность", - объяснил Рене Чжао, доцент кафедры машиностроения и ведущий автор исследования.

Аппарат показал исключительные результаты в тестах на животных, особенно при работе с плотными, богатыми фибрином сгустками, которые практически не поддаются лечению современными методами. Исследователи отмечают, что технология может применяться не только при ишемических инсультах, но и при инфарктах, тромбоэмболиях легочной артерии и других состояниях.

Помимо лечения тромбозов, исследователи изучают другие потенциальные применения милли-спиннера, включая удаление фрагментов почечных камней.