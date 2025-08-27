Найдена новая стратегия для лечения колоректального рака

Ученые из Университета Майами открыли перспективный способ борьбы с колоректальным раком, о чем сообщили в журнале Cancer Research. Исследование показало, что препарат селинексор в сочетании с химиотерапевтическим лекарством иринотеканом значительно сокращает опухоли в доклинических моделях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые изучали мутацию в гене XPO1, играющем ключевую роль в клеточном транспорте. Эта мутация делает опухолевые клетки устойчивыми к иринотекану за счет усиления механизмов ремонта ДНК. Однако селинексор, ингибирующий XPO1, эффективно подавляет эти клетки и при совместном применении с иринотеканом усиливает противоопухолевый эффект.

Исследователи отметили, что комбинация препаратов может работать не только при наличии мутации, но и в опухолях с повышенным уровнем XPO1. В дальнейшем команда планирует изучить сочетание селинексора с иммунотерапией и проверить эффективность метода при других типах опухолей, включая рак эндометрия.