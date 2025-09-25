Ученые обнаружили, что лекарства могут активировать скрытый туберкулез

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) выяснили, что лекарства от ревматоидного артрита и псориаза могут реактивировать скрытый туберкулез. Исследователи провели масштабный анализ научных данных о роли фактора некроза опухоли (TNF) и его специфических рецепторов в иммунном ответе на туберкулез. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова, передает Day.Az.

"TNF может выполнять как защитные, так и патологические функции. Он необходим для запуска иммунного ответа, но в определенных условиях может сам усиливать воспаление и способствовать разрушению легочной ткани. Мы попытались систематизировать знания о том, от чего зависит этот баланс", - рассказала старший научный сотрудник лаборатории иммунной инженерии, соавтор исследования Алина Альшевская.

Ученые также обнаружили, что при терапии аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, псориаза, болезни Крона), где применяются препараты-блокаторы TNF, такие лекарства могут реактивировать скрытый туберкулез - в первую очередь за счет подавления способности TNF поддерживать структуру гранулем и активировать защитные функции макрофагов.

Авторы подчеркивают, что исход заболевания зависит не только от уровня TNF, но и от множества факторов - таких как стадия инфекции, особенности метаболизма макрофагов и соотношение противовоспалительных и регулирующих цитокинов. Понимание этих взаимодействий важно для поиска более избирательных и безопасных стратегий иммунотерапии. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ.

TNF - один из центральных белков воспаления, участвующих в формировании и поддержании гранулем - специфических иммунных структур, которые инкапсулируют очаги инфекции и препятствуют распространению микобактерий по организму. Он также активирует макрофаги - клетки, поглощающие и уничтожающие бактерии Mycobacterium tuberculosis. Однако при чрезмерной выработке TNF запускает каскад воспалительных реакций, который может нарушать структуру гранулем, вызывать гибель клеток и приводить к распаду легочной ткани.