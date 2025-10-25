Назван простой способ уменьшить воздействие алкоголя на печень

Даже у людей, злоупотребляющих алкоголем, физическая активность и здоровая диета существенно снижают вероятность летального исхода, связанного с поражением печени. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование основано на данных более 60 тыс. участников крупного национального опроса NHANES в США. Информацию о привычках питания, уровне физической активности и употреблении алкоголя сопоставили с данными Национального регистра смертности.

Оказалось, что любой уровень ежедневного употребления алкоголя - от умеренного до запойного - повышает риск смерти от заболеваний печени. Однако регулярные тренировки и рацион, богатый овощами, фруктами, злаками, морепродуктами, растительным белком и "правильными" жирами, значительно снижают этот риск. У пьющих людей физическая активность сокращала вероятность смерти от болезней печени на 36-69%, а здоровое питание - на 84-86%.

Особенно заметный защитный эффект наблюдался у женщин: несмотря на то что они более уязвимы к последствиям алкоголя, правильный образ жизни обеспечивал им более выраженную защиту.

"Наша работа показывает: здоровая диета и физическая активность помогают снизить смертность от алкогольных поражений печени при любом уровне употребления алкоголя. Это важный аргумент в пользу комплексной профилактики", - отметил руководитель исследования, профессор Нага Чаласани из Медицинской школы Университета Индианы.

Авторы подчеркивают, что социально уязвимые группы населения особенно подвержены риску, поскольку именно среди них чаще встречаются сочетания вредных привычек, плохого питания и низкой физической активности.