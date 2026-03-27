Распространенное мнение о том, что нужно отнять 0,25 диоптрии от рецепта на очки - всего лишь миф.

Как передает Day.Az, об этом заявила собеседница Gazeta.ru медицинский оптик-оптометрист федеральной сети офтальмологических клиник 3Z Наталья Мансурова.

"Рецепт на обычные очки не подходит для покупки контактных линз и может служить лишь примерным ориентиром. Для контактных линз нужен отдельный подбор и отдельный рецепт. Отличие в том, что контактная линза "сидит" прямо на глазу, а линзы очков находятся на расстоянии от роговицы (обычно около 12 мм). Из-за этого меняется эффективная оптическая сила линзы, и степень "минуса" или "плюса" в случае рецепта на очки не всегда совпадает с рецептом на контактные линзы", - отметила специалист.

При этом часто можно столкнуться с советом отнять 0,25 диоптрии от рецепта на очки. Однако Мансурова уверяет: это миф.

"Иногда разница действительно бывает 0,25 диоптрии, но это не универсальное правило. Пересчет зависит от исходной силы глаза, знака (+/-), а при астигматизме - еще и от цилиндра/оси. В целом пересчет чаще становится значимым при рецептах примерно от +/-4,00 диоптрий и выше, а при меньших значениях сферической коррекции нередко пересчет вообще не нужен", - рассказала оптик.

Кроме силы (Power/SPH), в рецепте на контактные линзы обязательно указываются параметры, которых нет в рецепте на очки: как минимум базовая кривизна (BC), диаметр (DIA), а также материал линзы. Это важно не только для зрения, но и для безопасной посадки линзы на глаз.

"Ориентироваться нужно не на "-0,25", а на полноценный подбор контактных линз у офтальмолога/оптометриста: оценку роговицы, слезной пленки, примерку пробной линзы, проверку центровки и подвижности линзы, а затем контроль зрения и комфорта. Только после этого выдается корректный рецепт именно на контактные линзы", - заключила специалист.