Назван препарат, снижающий риск сердечного приступа и инсульта

Ученые Ноттингемского университета выяснили, что препараты для лечения подагры могут не только облегчать симптомы болезни, но и снижать риск инфаркта и инсульта.

работа опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Подагра - это форма артрита, связанная с повышенным уровнем мочевой кислоты (урата) в крови. Ее кристаллы накапливаются в суставах, вызывая сильную боль и воспаление. При этом заболевание также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней.

В терапии подагры широко используется препарат аллопуринол, который снижает уровень урата. Ранее было известно, что при достижении целевого уровня ниже 360 мкмоль/л (6 мг/дл) уменьшается частота приступов. Однако влияние этого показателя на риск инфаркта и инсульта оставалось неясным.

"Люди с подагрой подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Мы впервые показали, что такие препараты, как аллопуринол, снижают риск инфаркта и инсульта, если подобраны в правильной дозе", - отметил руководитель работы Абхишек из Ноттингемского университета.

Ученые проанализировали данные почти 110 тыс. пациентов с подагрой из медицинских баз. Участников разделили на две группы: в одной удалось снизить уровень урата ниже 360 мкмоль/л в течение года после начала терапии, в другой - нет.

Наблюдение показало, что в течение последующих пяти лет у пациентов, достигших целевого уровня, реже происходили серьезные сердечно-сосудистые события - инфаркты, инсульты и смерть от этих причин. Эффект был особенно выражен у людей с уже высоким риском таких заболеваний.

Дополнительное снижение уровня урата - ниже 300 мкмоль/л - было связано с еще более заметным снижением риска. Кроме того, у этих пациентов реже возникали приступы подагры.