Названы самые неожиданные формы аллергии

Порой у людей проявляются совершенно необычные аллергии, рассказал психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар. Самые неожиданные формы заболевания он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам эксперта, однажды к нему пришел мужчина с аллергией на утюг. Как только жена брала прибор в руки и начинала гладить, у него начинался отек, а тело покрывалось пятнами.

"У одной женщины образовалась аллергия на холод летом. Как ветер прохладный подует - здравствуй, крапивница. А виной тому послужила тяжелая жизненная история, где холод запечатлелся как триггер, запускающий реакцию. Недавно впервые за много лет практики услышал про поллиноз на пыльцу оливы", - поделился Комар.

Специалист также описал другие редкие формы аллергии, которые не встречались в его практике, но были зафиксированы наукой. Так, например, у тех, кто работает с монетами (кассиров, продавцов, банковских служащих), порой встречается аллергия на никель - прикосновение к металлическим деньгам вызывает крапивницу.

Еще одна необычная реакция называется "альфа-гал синдром" и представляет собой аллергию на любое красное мясо, которая возникает вследствие укуса некоторых видов клещей преимущественно в США, сообщил эксперт.

"И, пожалуй, самая невероятная форма аллергии - на воду. Да, человек состоит на 60 процентов из воды, но иногда иммунная система может сделать ее врагом, и тогда реакцию могут вызывать даже собственные слезы и пот. А вот реакция на "воду при купании", к сожалению, совсем нередкая, и тогда проблемы могут быть даже с душем", - заключил собеседник "Ленты.ру".