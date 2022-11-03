Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в первой акции по посадке деревьев к осеннему сезону «Общереспубликанского озеленительного марафона»

2 ноября в Баку с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиева состоялась первая акция по посадке деревьев к осеннему сезону "Общереспубликанского озеленительного марафона" ("Зеленый марафон").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе акции по посадке деревьев с участием молодых волонтеров было посажено 300 оливковых и сосновых деревьев, подходящих для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова. К акции также присоединились находящиеся с визитом в Азербайджане представители организации Bioparc Geneve, которая функционирует в Швейцарии в области защиты дикой природы.

В рамках кампании "Зеленый марафон", которая проводится при совместной организации общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов, в различных регионах страны в период весенне-осеннего посевного сезона организуются массовые акции по посадке деревьев.

Отметим, что в прошлом году в рамках "Зеленого марафона" по стране был посажен 1 миллион деревьев. В 2022 году, наряду с посадкой еще большего количества деревьев, запланированы и другие крупномасштабные работы по озеленению.

Так, с этого года в рамках проекта начато создание зеленых коридоров, реализация насаждений террасного типа с закладкой древесных насаждений на участках со сложным рельефом, крутыми склонами.

Основная цель проекта - предотвратить угрозы благодаря расширению масштабов зеленых насаждений, внести вклад в дело защиты окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, в том числе увеличение биоразнообразия флоры нашей страны, в просветительскую работу по охране зеленых насаждений.

Массовая посадка деревьев, организованная накануне 27-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, носит характер оказания поддержки глобальным мероприятиям, связанным с сокращением выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжить усилия по защите и преумножению масштабов зеленых насаждений в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность к активному участию в деле борьбы за защиту нашей планеты, реализации мер во имя окружающей среды.