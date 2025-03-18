Лицо, распростринявшее видеоматериалы о ВC Азербайджана, привлечено к следствию

Лицо, распространившее видеоматериалы, относящиеся к Вооруженным силам Азербайджанской Республики, привлечено к следствию.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

17 марта 2025 года в зарубежном сегменте социальных сетей была распространена информация о якобы проведении военных операций на государственной границе Азербайджанской Республики, с видеоизображениями передвижения военной техники, принадлежащей армии Азербайджана.

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