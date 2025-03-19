Пентагон сократит штат гражданского персонала на 50 тыс.

Министерство обороны США планирует сокращение от 50 до 60 тыс. гражданских работников для уменьшения бюджетных затрат.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на заявление представителя Пентагона сообщило агентство Associated Press.

По его информации, этот шаг предпринят в рамках плана сокращения 8% гражданских работников в Пентагоне.

Отмечается, что на освободившиеся места не будут переводить военных, поскольку министр обороны Пит Хегсет хочет быть уверенным в боевой готовности ВС США.