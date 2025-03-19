SpaceX раскрыла свои планы на ближайшие 20-30 лет

Компания SpaceX планирует через 20-30 лет создать на Марсе цивилизацию, которой не будет нужна поддержка с Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил владелец компании Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

"Мы хотим отправить на Марс всех, кто захочет, и в конце концов построить там цивилизацию, которая будет сама себя обеспечивать. Это долгосрочная цель компании: сделать так, чтобы жизнь была на разных планетах. Думаю, мы сможем это сделать через 20-30 лет", - сказал Маск.

15 марта Маск заявил, что в конце 2026 года на Марс будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.