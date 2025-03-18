Военнообязанные Азербайджана повышают уровень боеготовности и навыков

В соответствии с годовым планом подготовки министерства обороны, в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в воинских частях проходят учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно учебной программе, с привлеченным на сборы личным составом были проведены очередные занятия в полевых условиях.

Во время занятий, состоявшихся в учебном центре, участники сначала отработали практические навыки по разборке и сборке стрелкового оружия, состоящего на вооружении наших подразделений, а также освоили правила его применения.

Затем военнообязанным, призванным из запаса, были разъяснены правила оказания первой медицинской помощи в боевых условиях, были отработаны способы эвакуации раненых с поля боя.

На следующем этапе военнообязанные выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатометов.

На сборах, проводимых в целях изучения тактико-технических характеристик, правил эксплуатации и боевого применения современного вооружения и военной техники, поступивших на вооружение азербайджанской армии, совершенствуются практические навыки военнообязанных, расширяются их знания и умения, осваиваются новые военные знания.