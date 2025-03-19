В Германии возмущены новой кандидатурой Бербок

Экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген счел бесстыдством возможное выдвижение кандидатуры главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил газете Tagesspiegel.

Агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что немецкий кабмин планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 гг. Ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт, бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.

"Это бесстыдство - заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель", - заявил он.