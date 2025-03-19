В американском штате спустя 15 лет казнили человека

В американском штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь осужденного.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Почти сразу после вступления в должность в прошлом году губернатор Луизианы Джефф Лэндри провел законопроекты, которые увеличили сроки тюремного заключения и отменили условно-досрочное освобождение для большинства новых осужденных. И он утверждал, что возобновление казней после долгого затишья будет сигналом того, что штат серьезно настроен бороться с преступностью", - сообщает издание.

Уточняется, что наказанию подвергся 46-летний Джесси Хоффман, который был обвинен в изнасиловании и убийстве в 1996 году. Приговор привели в исполнение посредством казни азотом.

"Слишком долго Луизиана не выполняла обещаний, данных жертвам самых жестоких преступлений нашего штата", - прокомментировал губернатор принятие протокола о разрешении казней посредством газа.

Казнь человека азотом предполагает лишение его доступа к кислороду, поскольку приговоренный вынужден вдыхать чистый азот через маску.