О чем говорили Трамп и Путин по телефону?

Сегодня Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин обсудили необходимость установления мира и прекращения огня в войне в Украине.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказали в Белом Доме.

"Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули важность улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, могли бы быть направлены на нужды их народов. Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть завершен давно, через искренние и добросовестные усилия по мирному урегулированию. Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетическом и инфраструктурном секторах, а также с технических переговоров по обеспечению прекращения огня в Черном море, полного прекращения боевых действий и установления постоянного мира", - говорится в заявлении Белого Дома.

Как отмечается, они также обсудили вопрос предотвращения будущих конфликтов на Ближнем Востоке.