Предотвращен провоз большой партии наркотиков в Азербайджан

В Астаре полиция пресекла попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу МВД, в результате оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности - 48-летний Ильгар Бабаев и 46-летний Асиман Азимов. В ходе обыска у них обнаружено и изъято 15 кг марихуаны.

Следствие установило, что задержанные получили запрещенные вещества от гражданина Ирана и планировали передать их по указанным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

Кроме того, в селе Санджеради сотрудники полиции выявили беспилотник, к которому был прикреплен сверток с 10 кг марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.