Трамп назвал работу USAID "сплошным мошенничеством"

Американский президент Дональд Трамп считает, что в работе Агентства по международному развитию США (USAID) имели место масштабные мошеннические схемы.

"Звучит так прекрасно - Агентство по международному развитию США. Разве не прекрасно? Но это сплошное мошенничество", - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир во вторник. Он не привел подробностей.

Трамп подчеркнул, что Демократическая партия США не проявляет интереса к этим нарушениям и выступает против мер его администрации, направленных на прекращение работы агентства. "Демократы постоянно говорят: "Наша конституция была нарушена". Единственное, о чем они никогда не говорят, - куда исчезли миллиарды долларов. Они не хотят искать", - отметил американский лидер.

Трамп подверг критике и обещал оспорить постановление, которое ранее вынес федеральный окружной суд в штате Мэриленд. Судья признал незаконными решения Трампа об ограничении работы агентства и увольнении ряда его сотрудников.

"Знаете, что ему [судье] следовало бы сделать? Ему следовало бы выяснить, куда исчезли деньги", - подчеркнул Трамп, имея в виду средства, которых США, по его мнению, лишились из-за нарушений при работе USAID.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. Временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Меры были приняты с подачи Илона Маска, который курирует работу американского ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

Действия администрации республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики и проводников влияния США на другие страны, вызвали бурю протестов среди членов Демократической партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента. СМИ сообщили 6 февраля, что штат USAID будет сокращен с примерно 10-13 тыс. человек до 294.