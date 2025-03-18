https://news.day.az/society/1738199.html В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Синоптики предупредили о резком изменении погодных условий. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с ночи 18 на 19 марта в стране начнется ухудшение погоды. Ожидается усиление северо-западного ветра, осадки и понижение температуры на 13-18 градусов по сравнению с предыдущими днями.
В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Синоптики предупредили о резком изменении погодных условий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с ночи 18 на 19 марта в стране начнется ухудшение погоды.
Ожидается усиление северо-западного ветра, осадки и понижение температуры на 13-18 градусов по сравнению с предыдущими днями.
В отдельных районах возможны интенсивные дожди, грозы и град, а в горных областях - мокрый снег. Также повысится уровень воды в реках, и в некоторых местах Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки.
Нестабильная погода продлится до первой половины дня 25 марта.
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