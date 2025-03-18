В Азербайджане резко изменится погода

Синоптики предупредили о резком изменении погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, с ночи 18 на 19 марта в стране начнется ухудшение погоды.

Ожидается усиление северо-западного ветра, осадки и понижение температуры на 13-18 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В отдельных районах возможны интенсивные дожди, грозы и град, а в горных областях - мокрый снег. Также повысится уровень воды в реках, и в некоторых местах Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки.

Нестабильная погода продлится до первой половины дня 25 марта.