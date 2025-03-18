https://news.day.az/sport/1738071.html Победный старт азербайджанского шахматиста в Будапеште Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев успешно начал турнир "One Week March" в Будапеште (Венгрия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре он обыграл австрийца Бенджамина Киенбока. В гроссмейстерском соревновании А выступают 10 игроков, которые проведут партии по круговой системе.
Победный старт азербайджанского шахматиста в Будапеште
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев успешно начал турнир "One Week March" в Будапеште (Венгрия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре он обыграл австрийца Бенджамина Киенбока.
В гроссмейстерском соревновании А выступают 10 игроков, которые проведут партии по круговой системе.
В турнире также играют шахматисты из США, Индии, Казахстана, Франции, России, Мексики и Венгрии.
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