Победный старт азербайджанского шахматиста в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев успешно начал турнир "One Week March" в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом туре он обыграл австрийца Бенджамина Киенбока.

В гроссмейстерском соревновании А выступают 10 игроков, которые проведут партии по круговой системе.

В турнире также играют шахматисты из США, Индии, Казахстана, Франции, России, Мексики и Венгрии.