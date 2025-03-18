SOCAR Downstream реализует проекты в Конго

Делегация SOCAR Downstream провела рабочую встречу с руководством Государственной нефтяной компании Конго (SNPC) и нефтеперерабатывающего завода CORAF.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию, в ходе встречи были обсуждены потенциальные проекты, направленные на обеспечение потребностей страны в топливе, анализ текущего состояния завода, а также разработка процессной модели для повышения производительности, эффективности и прибыльности.

Эти инициативы реализуются в рамках договора о предоставлении консультационных услуг по управлению проектами, подписанного 11 октября 2024 года.

Предложенные проекты были представлены руководству SNPC и было получено одобрение на их реализацию.