Дрис Мертенс принял решение по "Галатасараю"

Звезда бельгийского футбола и игрок "Галатасарая" Дрис Мертенс провел встречу с руководством клуба, на которой объявил о своем решении относительно дальнейшей карьеры.

Как передает Day.Az, со ссылкой на SporX, футболист принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона и перейти в тренерский штаб Окана Бурука.

Напомним, что Дрис Мертенс является игроком "Галатасарая" с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 42 матча, забив 5 голов и отдав 18 результативных передач.