https://news.day.az/sport/1738384.html Дрис Мертенс принял решение по "Галатасараю" Звезда бельгийского футбола и игрок "Галатасарая" Дрис Мертенс провел встречу с руководством клуба, на которой объявил о своем решении относительно дальнейшей карьеры. Как передает Day.Az, со ссылкой на SporX, футболист принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона и перейти в тренерский штаб Окана Бурука.
Дрис Мертенс принял решение по "Галатасараю"
Звезда бельгийского футбола и игрок "Галатасарая" Дрис Мертенс провел встречу с руководством клуба, на которой объявил о своем решении относительно дальнейшей карьеры.
Как передает Day.Az, со ссылкой на SporX, футболист принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона и перейти в тренерский штаб Окана Бурука.
Напомним, что Дрис Мертенс является игроком "Галатасарая" с августа 2022 года. В этом сезоне он провел 42 матча, забив 5 голов и отдав 18 результативных передач.
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