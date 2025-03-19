Когда произойдет первое солнечное затмение в этом году?

Первое солнечное затмение 2025 года состоится 29 марта. Это будет частичное солнечное затмение, которое начнется в 12:50:35 и завершится в 16:43:25.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в БГУ.

Продолжительность события составит 3 часа, 52 минуты и 50 секунд, а пик затмения наступит в 14:48:36.

Частичное затмение можно будет наблюдать на севере России, в Европе, северо-западной Африке и над Атлантическим океаном.

В Азербайджане затмение видно не будет.