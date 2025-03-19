https://news.day.az/unusual/1738429.html Когда произойдет первое солнечное затмение в этом году? - Дата Первое солнечное затмение 2025 года состоится 29 марта. Это будет частичное солнечное затмение, которое начнется в 12:50:35 и завершится в 16:43:25. Как передает Day.Az, об этом сообщили в БГУ. Продолжительность события составит 3 часа, 52 минуты и 50 секунд, а пик затмения наступит в 14:48:36.
Когда произойдет первое солнечное затмение в этом году? - Дата
Первое солнечное затмение 2025 года состоится 29 марта. Это будет частичное солнечное затмение, которое начнется в 12:50:35 и завершится в 16:43:25.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в БГУ.
Продолжительность события составит 3 часа, 52 минуты и 50 секунд, а пик затмения наступит в 14:48:36.
Частичное затмение можно будет наблюдать на севере России, в Европе, северо-западной Африке и над Атлантическим океаном.
В Азербайджане затмение видно не будет.
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