В селе Алпоут Уджарского района произошел крупный пожар в магазине площадью 500 квадратных метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, огонь охватил 440 квадратных метров площади, уничтожив легковоспламеняющиеся конструкции, а также находившиеся внутри товары - продовольствие, одежду и 17 холодильников.

Высокая температура привела к частичному плавлению передней фары и зеркала грузовика ГАЗ, который был припаркован перед зданием. Однако остальная часть магазина и сам автомобиль были спасены от огня. Пожар был успешно потушен прибывшими на место пожарными расчетами.

Ранее мы сообщали, что в Наримановском районе Баку произошел пожар на одном из объектов.