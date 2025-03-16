В Баку загорелся цех

В Наримановском районе Баку произошел пожар на одном из объектов.

Как передает Day.Az, об этом информировало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Информация о возгорании поступила на горячую линию 112 ведомства. Пожар возник в цехе по производству строительных материалов, расположенном на проспекте Зии Буниятова. На место происшествия выехали подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был быстро локализован, и его распространение на соседние здания было предотвращено.

В результате пожара сгорели деревянные балки крыши цеха общей площадью 150 кв.м, а также резиновые формы, хранившиеся внутри, на площади 65 кв.м.

Остальная часть объекта и прилегающие здания были защищены от огня.