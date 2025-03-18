Туркманы разделяют общую культуру, язык, историю.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на форуме "Туркманское наследие: солидарность гражданского общества" по линии Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики председатель туркманской группы иракского парламента, общественно-политический деятель Аршад Салех.

"Хотя мы живем в разных местах, нам удалось сохранить все эти ценности.

Туркманы пережили много страданий. Армяне также совершили убийства туркман в Киркуке. Несмотря на все это, туркманы сумели восстановиться. Кроме того, они становились жертвами множества других массовых убийств.

Я доведу до политического руководства Ирака вопрос Ходжалинской резни. Каждый должен знать о преступлениях армян, чьи руки обагрены кровью",- добавил он.