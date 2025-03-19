Утверждена Стратегия искусственного интеллекта Азербайджана на 2025-2028 годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как говорится в распоряжении, Стратегия утверждена в целях ускорения развития искусственного интеллекта в Азербайджанской Республике, поощрения исследований в этой сфере, совершенствования информационных технологий в области искусственного интеллекта и механизмов управления ими, обеспечения доступности его инфраструктуры, а также усиления потенциала квалифицированных кадров.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено осуществлять координацию мер, предусмотренных в Стратегии, утвержденной частью 1 настоящего Распоряжения, и контроль за их исполнением; раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о реализации мер, предусмотренных в Стратегии; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики поручено провести анализ рисков информационной безопасности в сферах применения искусственного интеллекта в государственных органах (структурах), в том числе принять необходимые меры для обеспечения в государственных органах (структурах) информационной безопасности, связанной с искусственным интеллектом.

Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Стратегии, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Кабинета Министров Азербайджанской Республики.