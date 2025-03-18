Можно ли получить штраф за нарушение из-за пропуска скорой машины?

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором водитель, остановившийся на красный свет, проехал вперед, чтобы пропустить машину скорой помощи. Однако за этот маневр ему выписали штраф.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, транспортный эксперт Эльмаддин Мурадлы отметил, что такой поступок не является нарушением закона, а значит, штраф подлежит отмене.

Он пояснил, что согласно законодательству, а именно статье 19 Кодекса об административных проступках (КоАП), нарушение правил дорожного движения (ПДД), совершенное в условиях "крайней необходимости" ради спасения жизни, не влекут за собой наказания.

По его словам, водители часто сталкиваются с подобными проблемами из-за недостаточного знания своих прав. В данном случае человеку достаточно обратиться в соответствующие органы и доказать, что нарушение правил было оправдано. В этом случае штраф будет аннулирован.

Мурадлы также подчеркнул, что водители чаще предпочитают предавать такие инциденты огласке в соцсетях, чем официально оспаривать штраф. Однако только обращение в соответствующие структуры может гарантировать справедливое решение вопроса.