Новый график движения поездов Абшеронской кольцевой железной дороги

В целях регулирования пассажиропотока ЗАО "Азербайджанские железные дороги" определило новый график движения поездов по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги с 1 апреля 2025 года.

Как сообщили Day.Az в АЖД, в соответствии с новым графиком движения увеличивается количество рейсов по маршрутам Баку-Пиршаги- Сумгайыт и Баку-Хырдалан-Сумгайыт, сокращается интервал между поездами, особенно в дневное время. Также составлено три отдельных расписания движения скоростных поездов по будням, субботам и воскресеньям. Всего добавляется 61 рейс в будние и выходные дни.

В направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт добавляется рейс в 20:20 (по старому графику последний поезд отходил в 19:35).

Оптимизированы и утренние рейсы в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Ранее поезд, отходящий из Сумгайыта в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. По новому графику, поезд, отходящий в 06:15, прибудет в Баку в 06:56.

Кроме того, новый поезд FLİRT из Хырдалана в Баку будет прибывать в столицу в 07:15. Также экспресс-поезда, движущиеся утром в этом направлении, будут останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан.

По субботам число рейсов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будет доведено с 10 до 16, по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку - с 20 до 36.

В воскресные дни число рейсов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будет доведено с 10 до 15, Баку-Пиршаги-Сумгайыт- Баку - с 20 до 28.

Эти изменения позволят увеличить ежедневный пассажиропоток по Абшеронской кольцевой с 37-38 тыс до 48-50 тыс человек.