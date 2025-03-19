https://news.day.az/hitech/1738386.html Ведущая техкомпания представила нового робота - ВИДЕО Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia, представила робота Blue на базе искусственного интеллекта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Устройство использует новый движок Newton, который в 70 раз ускоряет процесс обучения.
Ведущая техкомпания представила нового робота - ВИДЕО
Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia, представила робота Blue на базе искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Устройство использует новый движок Newton, который в 70 раз ускоряет процесс обучения. Во время презентации президент компании Дженсен Хуанг спросил, как робот относится к модернизации.
Андроид же активно реагировал на вопросы звуками и кивками головы.
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