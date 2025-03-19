Ведущая техкомпания представила нового робота

Разработчик чипов, американская технологическая компания Nvidia, представила робота Blue на базе искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Устройство использует новый движок Newton, который в 70 раз ускоряет процесс обучения. Во время презентации президент компании Дженсен Хуанг спросил, как робот относится к модернизации.

Андроид же активно реагировал на вопросы звуками и кивками головы.