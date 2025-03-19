https://news.day.az/society/1738338.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим В связи с ветренной погодой в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч. Об этом во вторник сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана. Отмечено, что в связи с этим внесены изменения в соответствующие информационные табло.
На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
В связи с ветренной погодой в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.
Об этом во вторник сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечено, что в связи с этим внесены изменения в соответствующие информационные табло. На всех информационных табло установлен знак "сильный ветер".
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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