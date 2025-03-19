Напрасные траты, или почему пробуксовывает «спасение» Варданяна

Автор: Лейла Таривердиева

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям Управления Верховного комиссара по правам человека официально опубликовала Итоговое заключение по результатам рассмотрения обращения касательно дела Рубена Варданяна.

В обращении говорилось о том, что Рубен Варданян был арестован якобы за инакомыслие, что в отношении него нарушалась презумпция невиновности и прочие процессуальные правила, и так далее. Ничего из этого не подтвердилось. К великому разочарованию группы поддержки Варданяна, в своем заключении Рабочая группа назвала обвинения, выдвинутые против него, обоснованными и поддержанными конкретными доказательствами. Никакие другие его права также не нарушались.

Такое заключение, конечно же, является серьезным ударом по варданяновским чирлидерам, размахивающим пипидастрами. Собравшаяся вокруг денег российского миллиардера шушера толкается и пинается в желании продемонстрировать, кто больше старается для патрона. Но практика показывает, что деньги тратятся впустую и никаких дивидендов Варданяну не приносит. Судебный процесс идет своим чередом, невзирая ни на какие вопли и воззвания. Процесс будет завершен и приговор будет вынесен. Это понятно всем, имеющим разум. Но...

На днях в дело включился и Эчмиадзин. Армянские СМИ с умилением поведали, что некая группа из 25 "известных женщин" обратилась к католикосу Гарегину с просьбой уговорить Варданяна прекратить голодовку "в этот труднейший момент в истории армян". Остальную часть слезного обращения цитировать не будем, хотя она и очень забавная.

Надо сказать, что кампания в поддержку Варданяна вообще очень смешно построена. Все ее элементы выглядят как части комедийного сериала. Достаточно напомнить глупый флешмоб в его защиту с участием экзальтированных дам из стран Центральной Азии. В начале февраля в рамках флешмоба в соцсетях распространялись короткие видео, на которых жительницы Казахстана и Узбекистана с придыханием читали стишки и просили Господа (не шутка) о свободе для Рубика. Судя по всему, варданяновская контора оплатила услуги членов какой-то секты. Об этом говорило содержание стишков и отрешенные лица, с которыми дамы их зачитывали. Похоже, они были уверены, что вступаются за "вселенское добро" в его схватке со "вселенским злом". А на самом деле вообще не имели представления, за кого просят Господа.

Примечательно, что для пиар-компании были использованы жительницы тюркских стран. Думается, это было не случайно. Не случаен также гендерный состав защитников Варданяна - это чаще всего женщины. Видимо, организаторы кампании считают, что женщины выглядят убедительнее и жалостливее, да и нарративы религиозного характера из их уст звучат более трогательно. Обратившиеся к Гарегину 25 загадочных "известных женщин" тоже давили на заслуги Рубика перед "матерью-церковью". Тут с ними не поспоришь, потому что перед армянской церковью у Варданяна действительно очень большие заслуги. Он сам и его капиталы внесли неоценимый вклад в фальсификации албанского духовного наследия Карабаха, и за это ему точно полагается взять с полки пирожок.

"Я бы назвал все происходящее вокруг Варданяна трагикомедией", - сказал в беседе с Day.Az историк и политолог Ризван Гусейнов.

По словам Гусейнова, чтобы понять суть, стоит вспомнить, как этот деятель работал с мировой армянской диаспорой, с церковными кругами, с финансовыми мошенниками в Европе, США, России. Спектр его деятельности был очень широк. Сегодня защитники "экс-госминистра" пытаются создать особый образ - мол, Араик, Бако и прочие это одно, а Варданян - совсем другое. Из него лепят образ "мученика" за армянские интересы.

"Вот и Эчмиадзин проснулся. То, что якобы группа армянских женщин обратилась к Гарегину второму, чтобы тот попросил Рубена Варданяна прекратить голодовку, это, конечно, спектакль. И пьеса эта написана самим Варданяном. Понять суть не сложно. Прекращение голодовки по собственной инициативе стало бы для Варданяна "поражением". А тут ситуация иная - прекратить голодать его попросил сам глава армянской церкви, и его "честь и достоинство" как бы не пострадали. То есть отказать Гарегину Варданян, типа, не смог и прекратил голодовку. Тот, кто сказал ему, что таким отсталым и устаревшим методом давления на правосудие, как голодовка, он сможет чего-то добиться, просчитался. Эта бесполезная акция не добавила никакого шарма его имиджу", - сказал политолог.

Те, кто его продвигал и поддерживал, в первую очередь Франция и Демократическая партия США, проиграли, отметил наш собеседник. Приход к власти Дональда Трампа серьезно изменил динамику политических процессов как в Штатах, так и в Европе, и сегодня Варданян, по большому счету, никому не интересен. Миру теперь не до него. Нынешней администрации США глубоко все равно, голодает некий "экс-госминистр" сепаратистов или усиленно питается. Принимая во внимание эти тенденции, Варданян обратился к Гарегину, чтобы тот якобы уговорил его прекратить голодовку, а то самому ему как-то неловко, считает Ризван Гусейнов.

"Кстати, об Эчмиадзине. После 44-дневгой войны прошло почти пять лет и почти два года - после антитеррористической операции сентября 2023 года. Но мы так и не услышали от ААЦ каких-либо призывов к миру. Эчмиадзин набрал в рот воды. А ведь именно церковь толкнула армянский народ на путь национализма и терроризма в течение последних веков. И молчание Эчмиадзина дает понять азербайджанской стороне, что армянство не отказывается от претензий на азербайджанские земли, готовится и копит силу для реванша. Если бы Эчмиадзин за послевоенные годы обратился непосредственно к Азербайджану, к Управлению мусульман Кавказа, многие вопросы, возможно, были бы решены иначе и не было бы исхода карабахских армян. Молчание Эчмиадзина говорит о том, что армянская церковь не признает те реалии, что сложились на земле, не признает освобождения Азербайджаном своих территорий и продолжает поддерживать политику "миацума" и бредовую идею "великой Армении".

И все равно, еще остается шанс. Вместо того, чтобы устраивать спектакль с обращением к Рубену Варданяну, было бы уместнее католикосу обратиться к Баку, к УМК по повестке достижения мира. Но на это у Эчмиадзина, видимо, не хватает смелости, либо, как я уже сказал, он копит силу для очередного витка агрессии и ждет только удобного момента. Все это прекрасно понимают и в Баку, и в Анкаре. И я не думаю, что в новых реалиях Армении удастся реализовать реваншистские планы", - сказал Ризван Гусейнов.