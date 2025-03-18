В Ханкенди обнаружен подземный туннель

В городе Ханкенди обнаружен подземный туннель длиной предположительно в тысячи метров.

Как сообщает Day.Az, один из входов в подземное помещение тюремного типа находится на одной из центральных улиц города.

Двери камер запираются снаружи при помощи четырех запорных устройств. Сообщается, что одна из квартир, расположенных над входом в туннель, принадлежала высокопоставленному армянскому военному.

Установлено, что подвал, ранее использовавшийся в качестве тюрьмы, во время Отечественной войны служил убежищем.