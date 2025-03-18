https://news.day.az/society/1738209.html В Ханкенди обнаружен подземный туннель - ФОТО В городе Ханкенди обнаружен подземный туннель длиной предположительно в тысячи метров. Как сообщает Day.Az, один из входов в подземное помещение тюремного типа находится на одной из центральных улиц города. Двери камер запираются снаружи при помощи четырех запорных устройств.
В Ханкенди обнаружен подземный туннель - ФОТО
В городе Ханкенди обнаружен подземный туннель длиной предположительно в тысячи метров.
Как сообщает Day.Az, один из входов в подземное помещение тюремного типа находится на одной из центральных улиц города.
Двери камер запираются снаружи при помощи четырех запорных устройств. Сообщается, что одна из квартир, расположенных над входом в туннель, принадлежала высокопоставленному армянскому военному.
Установлено, что подвал, ранее использовавшийся в качестве тюрьмы, во время Отечественной войны служил убежищем.
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