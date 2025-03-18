Армения вновь обстреливала позиции Азербайджанской Армии

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С 22:15 17 марта по 00:20 18 марта подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Арпа Кешишкендского района, Сайбалы Гаракилсинского района и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии",- говорится в информации ведомства.