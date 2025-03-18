https://news.day.az/politics/1738026.html Армения вновь обстреливала позиции Азербайджанской Армии 17 марта с 22:15 до 00:20 18 марта подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракилсе и Ваган Ченберекского района периодически обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.
Армения вновь обстреливала позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"С 22:15 17 марта по 00:20 18 марта подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Арпа Кешишкендского района, Сайбалы Гаракилсинского района и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии",- говорится в информации ведомства.
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