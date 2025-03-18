В Шотландии отпраздновали Новруз

Buta Azerbaijan Scotland Association, пропагандирующая азербайджанскую культуру в Шотландии, организовала грандиозное мероприятие, посвященное празднику Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специально оформленный для мероприятия зал стал местом, отражающим праздничный дух Азербайджана. На вечере были представлены азербайджанская музыка, танцы и поэзия. Проживающая в Шотландии Рена Шахмалиева-Берг своим сильным голосом подарила вечеру незабываемые мгновения.

Председатель Buta Azerbaijan Scotland Association Наргиз Моррисон рассказала о значении Новруза с точки зрения сохранения культурных традиций: "Новруз - это не только празднование прихода весны, но и сохранение наших культурных традиций и передача их будущим поколениям. Независимо от того, где мы живем, наш долг - сохранять эти ценности и передавать их будущим поколениям. Это не только укрепляет нашу связь с родиной, но и служит обеспечению того, чтобы наша идентичность не была забыта", - сказала она.

Во время праздника были проведены различные развлекательные игры, участники насладились энергичной и веселой атмосферой вечера. Интерес гостей также вызвало большое разнообразие блюд. В мероприятии приняли участие не только азербайджанцы, но и гости из разных стран мира, в том числе бывший член британского парламента Дэвид Дукид. Они ближе ознакомились с азербайджанской культурой и вместе отпраздновали Новруз.