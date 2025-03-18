Обзоры смартфона Google утекли в сеть до официального выпуска

На видеохостинге YouTube появились первые обзоры смартфона Google Pixle 9a, еще не выпущенного официально.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание корреспондент "Ленты.ру".

Так, ролик с обзором устройства опубликовал 15 марта популярный индийский блогер Sahil Karoul, который имеет на канале больше 280 тысяч подписчиков.

Автор показал внешний вид девайса, рассказал о его характеристиках, раскрыл результаты синтетических тестов и сделанные на камеру фотографии. При этом Google еще даже не анонсировала смартфон - презентация гаджета должна состояться 19 марта.

Спустя два дня, 17 марта, похожее видео опубликовал небольшой YouTube-канал The Mobile Central. В коротком ролике с названием "Стоит ли того бюджетный телефон Google?" автор также показал внешний вид гаджета и раскрыл его характеристики.

Неизвестно, каким образом смартфоны попали в распоряжение блогеров. Обычно обзоры на устройства Google появляются в сети после старта продаж гаджетов или ранее - у избранных блогеров и журналистов, получивших образец продукта на изучение непосредственно от производителя.

Судя по видео, Google Pixle 9a, который должны оценить в 499 долларов, или около 41 тысячи рублей, получил новый дизайн с плоской задней панелью и OLED-экран с крупными рамками.