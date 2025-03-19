Китайские акции обгоняют американские

Китайские акции с начала 2025 года выросли на 19%, обойдя американские активы, которые вошли в коррекцию на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и опасений рецессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков и данные банков.

"У США был хороший период, и он подходит к концу, потому что политика Трампа бьет по экономике. Китай же был в очень неудачном периоде, но, похоже, выглядит так, что он восстанавливается", - передает телеканал слова главы инвестиционной компании Port Shelter Investment Management Ричарда Харриса. Индекс MSCI China прибавил 19% к 9 марта, что стало лучшим стартом года в истории, ссылается телеканал на данные Goldman Sachs.

В то же время индексы S&P 500 и Nasdaq упали более чем на 10% на прошлой неделе из-за распродажи акций "великолепной семерки" - Alphabet, Amazon, Apple, Meta (признана в России экстремистской), Microsoft, Nvidia и Tesla, вызванной боязнью торговой войны и спада экономики. Рост китайских акций связан с их недооценкой и развитием искусственного интеллекта, в частности китайской модели DeepSeek R1. При этом новые тарифы США грозят замедлить рост ВВП страны с 2,8% в 2024 году до менее 2% в 2025-м, поясняет телеканал.

CNBC ссылается на аналитика Eastspring Investments Кена Вонга, который прогнозирует стагфляцию в США из-за тарифов, которые могут поднять инфляцию и затормозить рост. Оптимизм вокруг китайского ИИ и спад "американской исключительности", доминировавшей последние 5-7 лет, меняют настроения инвесторов, считает телеканал.