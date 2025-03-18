Porsche выпустила обновленную линейку велосипедов

Компания Porsche обновила линейку фирменных велосипедов.

Как передает Day.Az, версия eBike Sport получила компоненты от модели Cross и стала больше приспособлена для поездок по пересеченной местности. В палитре появились новые оттенки - в том числе из автомобильного каталога Porsche. Цена eBike Sport 2025 - 10 920 долларов.

В преддверии начала велосезона Porsche представила обновленную линейку велосипедов eBike, в которую входят двухподвесы с трейловой геометрией и топовой навеской. Их по-прежнему собирают на углепластиковой раме, разработанной Studio F.

A. Porsche совместно с немецкой компанией Rotwild. Но теперь городские eBike Sport больше подходят для пересеченной местности. Им добавили трейловую вилку Fox Float 34 Performance Elite с ходом 120 миллиметров (была перевернутая Magura Boltron), жесткий углепластиковый вынос руля и новую светотехнику.

Заодно "спорту" достался 12-скоростной электронный задний переключатель Shimano XT Di2 и гидравлические тормоза Magura MT7. Кроме того, с этого года eBike Sport оснащают пятиспицевыми углепластиковыми колесами Xentis Mount-X и красят в бежевый цвет.

В приводе тем временем используется проверенный электромотор Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Нм. Емкость тяговой батареи зависит от ростовки и составляет 504 либо 630 ватт-часов.

Не обошли стороной и модели Cross. В палитру eBike Cross Performance EXC добавили пять новых цветов из каталога Porsche. К примеру, колер Provence был представлен одновременно со "вторым" Macan, а в Purplesky Metallic красят Taycan Turbo GT.

Версиям eBike Cross и eBike Cross Performance тоже есть чем похвастать - их можно заказать в цветах болида Porsche 99X Electric сезона 2025 года. Для eBike Cross это Dark Blue Metallic, для Cross Performance - Light Blue Metallic.