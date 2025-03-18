Ученые предупредили о грядущих изменениях в мировом океане

Климатологи предупреждают о возможности более значительного повышения уровня моря, чем предполагалось ранее по прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по мнению ученых, существует вероятность, что за ближайшие 75 лет уровень моря поднимется на три метра, сообщает TV2.

Подготовившие на эту тему доклад эксперты указывают на риски, связанные с недооценкой этого явления МГЭИК, прогнозирующей подъем уровня моря к 2100 году - при нынешней политике в области климата - всего лишь на один метр.

Для Дании это несет реальную угрозу, поскольку многие участки ее побережья находятся довольно низко по отношению к воде. В свете перспективы подъема моря они являются уязвимыми.

"Меня беспокоит, достаточно ли мы подготовлены к возможному повышению уровня моря и достаточно ли серьезно к этому относятся политики, - отметила один из авторов опубликованного в журнале Nature доклада, профессор Копенгагенского университета Дорте Даль-Йенсен. - Полученные нами убедительные результаты указывают на то, что при повышении температуры на два-три градуса мы уже можем столкнуться с неизбежным разрушением частей мировых ледяных щитов, и, таким образом, уровень моря в этом столетии поднимется гораздо больше, чем примерно на один метр, который МГЭИК оценивает как "худший сценарий". По ее словам, повышение уровня моря на несколько метров может происходить рывками, а не постепенно.

Эти выводы поддерживают 28 ученых-океанологов из разных университетов мира, в том числе еще три датских профессора: Себастиан Мернильд, Йенс Хессельбьерг Кристенсен и Катерине Ричардсон.

Министр климата Ларс Огорд в беседе с журналистами Danmarks radio заявил, что повышение уровня моря является серьезным вызовом. При этом он заявил, что научное обсуждение проблемы должно вестись между учеными и он не станет в него вмешиваться.