https://news.day.az/officialchronicle/1536184.html В Азербайджане утверждено изменение в закон "О трудовых пенсиях"
В Азербайджане утверждено изменение в закон "О трудовых пенсиях"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно закону, в первом предложении статьи 6-1 закона "О трудовых пенсиях" слова "с 1 января 2022 года 240" заменены словами "с 1 февраля 2023 года 280".
Данный закон применяется с 1 февраля 2023 года.
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