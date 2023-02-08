В Азербайджане утверждено изменение в закон "О трудовых пенсиях"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно закону, в первом предложении статьи 6-1 закона "О трудовых пенсиях" слова "с 1 января 2022 года 240" заменены словами "с 1 февраля 2023 года 280".

Данный закон применяется с 1 февраля 2023 года.