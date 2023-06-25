https://news.day.az/officialchronicle/1576349.html Военнослужащим минобороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор” - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Военнослужащим минобороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор” - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим министерства обороны Азербайджана высшего воинского звания "генерал-майор".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присваевается следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана:
полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову
полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову
полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву
полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову
полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.
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