Военнослужащим минобороны Азербайджана присвоено звание “генерал-майор”

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим министерства обороны Азербайджана высшего воинского звания "генерал-майор".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, высшее воинское звание "генерал-майор" присваевается следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджана:

полковнику Эльмиру Зульфугар оглу Ибрагимову

полковнику Арифу Гасан оглу Гасанову

полковнику Исламу Шихзаде оглу Амирагаеву

полковнику Билалу Исмаил оглу Чомпузову

полковнику Ильгару Сааб оглу Гафарову.