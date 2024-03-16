Президент Ильхам Алиев: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

Мы работаем и над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 16 марта во время заявления для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Подчеркнув, что Азербайджан и Грузия вместе с другими странами начали реализацию крупных и широкомасштабных проектов, глава государства отметил: "Считаю, что такие приносящие успех проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый проект, Баку-Тбилиси-Карс станут примером для проекта зеленой энергии и он будет реализован с таким же успехом. В этом тоже есть большая потребность. И у Грузии, и у Азербайджана есть очень большой потенциал возобновляемой энергии".